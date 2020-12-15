監察院日前內部調查柯文哲器捐案，懷疑有洩密情事，將前任監委張武修、現任監委高涌誠2人移送檢調調查。台北地檢署今證實，確已收到監察院「密件」公文，目前尚未分案偵辦。據了解，由於現在正值北檢年底清倉大結案之際，北檢暫時停分案，因此預計最快明年初才會分案調查這起監委疑涉洩密案。

台北市長柯文哲在2018年選舉前夕，捲入器官移植風波，博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪認為柯文哲未說實話，向監察院告發，監委張武修立案調查。監察院並於今年2月通過前監委張武修、現任監委高涌誠的調查報告，要求台大醫院、衛福部對器官捐贈醫學倫理規範檢討改進。

不過，台聯在去年11月到監察院大門舉行記者會，聲稱取得監委約談柯文哲的逐字稿與錄音檔，質疑柯文哲違反醫師法等法，事後還公布長達2個半小時柯文哲被約談的影片。監察院懷疑有監委洩密，交由紀律委員會調查，並將全案以密件函請北檢偵辦。

媒體報導，監察院是將前任監委張武修、現任監委高涌誠2人移送檢調調查。但監院未證實，高涌誠昨提出4點聲明自清，說他自認是證人身分；在調查過程中他從未接觸關於約詢台北市長柯文哲的影音檔，遑論取得後洩密，所以洩密跟他一點關係也沒有，也不可能被移送。

(中時 )