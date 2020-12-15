面對氣候變遷的挑戰，行政院長蘇貞昌院長也很關心水資源議題，多次在行政院主持專案會議，並要求簡報。經濟部積極透過水資源協調會報及水資源審議委員會等機制，加速審議與推動水資源建設計畫。各項開源、節流、調度、備援工程超前部署，抗旱水源緊急計畫順利推動。南科臺南園區的水利會增收費用分攤、臺中福田再生水廠與中龍鋼鐵媒合簽約、烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫周邊草屯垃圾轉運站協調等重大工程均透過跨部會協商，順利形成共識。 水利署表示，面對水資源課題，經濟部已設置水資源協調會報、再生水資源協調發展會報等相關機制，並透過正式會議與幕僚會議協商解決相關議題，如近幾次正式會議已協商解決南科臺南園區的水利會增收費用分攤、福田再生水案重啟水價協商及完成用水契約簽訂、中科管理局負擔水湳再生水案區內設施建設及營運成本案等議題。 為提升行政效率，更多個案透過幕僚會議包含會前會議、協商或現勘直接協商，完成相關任務。如透過會前會議順利協調臺中福田再生水廠與中龍鋼鐵媒合簽約、釐清臺中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用的釋疑及台電公司與林務局間關於桂山電廠羅好壩、阿玉壩取水地點的土地租約爭議；透過協商或現勘協調高雄市和發產業園區用水調整案、彰濱工業區(鹿港區)自來水系統供水需求及烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫周邊草屯垃圾轉運站等議題。 面對嚴峻水情挑戰，經濟部所推動之開源、節流、調度、備援等策略及建設，未來將更積極透過各種水資源協調機制，聯合各部會及地方一起完成各項社會期盼的水利建設！

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