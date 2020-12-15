A股三大股指15日走勢分化，漲跌互見。上證指數開盤報3,366點，跌2點或0.08％；截至10點25分，報3,358.6點，下跌10.52點，跌幅0.31％。

深成指開盤報13,682點，跌9點，跌幅0.07％；現報13,717.68點，上漲25.55點，漲幅0.19％。

創業板指數開盤報2,727點，升1點或0.05％；現報2,753.49點，上漲26.89點，漲幅0.99％。

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(工商 )

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