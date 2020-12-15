滬深兩市走勢分化 滬指走低 深市上揚 10:402020/12/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大股指15日走勢分化，漲跌互見。上證指數開盤報3,366點，跌2點或0.08％；截至10點25分，報3,358.6點，下跌10.52點，跌幅0.31％。 深成指開盤報13,682點，跌9點，跌幅0.07％；現報13,717.68點，上漲25.55點，漲幅0.19％。 創業板指數開盤報2,727點，升1點或0.05％；現報2,753.49點，上漲26.89點，漲幅0.99％。 13檔投信作帳股 聖誕紅 操盤心法－選股聚焦營收成長、法人作帳標的 (工商 ) #上揚 #開盤 #走勢 #現報 #漲幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 作帳行情倒數 中小型輪動攻堅 04:102020/12/15 證券．權證 16檔鋼鐵股勢不可擋 04:102020/12/15 財經要聞 資金搶小型股 羅素2千 12月漲贏標指近4倍 04:102020/12/15 全球財經 王鳳奎》繼承老兵父親的最講義氣 09:142020/12/15 生活 玻璃基板缺貨效應 面板雙虎股價躍高 04:102020/12/15 財經要聞 匯率期貨趨勢專欄－美元指數空頭排列 仍有探底可能 04:102020/12/15 證券．權證 《盤中解析》航運、鋼鐵掌舵 台股駛向5日線 09:432020/12/15 財經 美股漲跌互見 台股早盤平盤震盪 09:222020/12/15 財經 外資放假 傳產出頭 04:102020/12/15 證券．權證 《期貨》三大期指皆墨 12月台指期開低39點 09:092020/12/15 財經 新興市場便宜 連12周強吸金 04:102020/12/15 投資理財 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 股價泡沫？特斯拉市值超9大車商總和 占全球銷量竟不到1％ - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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