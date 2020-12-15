面對氣候變遷的挑戰，經濟部積極透過水資源協調會報及水資源審議委員會等機制，加速審議與推動水資源建設計畫。經濟部水利署15日表示，各項開源、節流、調度及備援工程，均超前部署，以利抗旱水源緊急計畫，順利推動。其中，南科台南園區的水利會增收費用分攤，及台中福田再生水廠與中龍鋼鐵媒合簽約。

至於烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫周邊草屯垃圾轉運站協調等重大工程，均透過跨部會協商，順利形成共識。

水利署表示，面對水資源課題，經濟部已設置水資源協調會報、再生水資源協調發展會報等相關機制，並透過正式會議與幕僚會議協商解決相關議題，如近幾次正式會議已協商解決南科台南園區的水利會增收費用分攤、福田再生水案重啟水價協商，及完成用水契約簽訂、中科管理局負擔水湳再生水案區內設施建設，及營運成本案等議題。

為提升行政效率，更多個案透過幕僚會議，包含會前會議、協商或現勘直接協商，完成相關任務。例如，透過會前會議順利協調台中福田再生水廠與中龍鋼鐵媒合簽約、釐清台中市水湳水資源回收中心放流水回收再利用的釋疑，及台電公司與林務局間關於桂山電廠羅好壩、阿玉壩取水地點的土地租約爭議。

此外，水利署透過協商或現勘協調高雄市和發產業園區用水調整案、彰濱工業區(鹿港區)自來水系統供水需求等議題。

面對嚴峻水情挑戰，經濟部所推動開源、節流、調度及備援等策略與建設，未來將更積極透過各種水資源協調機制，聯合各部會及地方一起完成各項社會期盼的水利建設。

(工商 )