根據《雅虎體育》記者漢內斯的報導，公牛馮萊禍不單行，不但新冠病毒檢測呈陽性，而且還遭到球隊釋出。

漢內斯的報導中指出馮萊的新冠肺炎症狀並不嚴重，所以個人整體感覺不錯，但依據聯盟的防疫規定，在確診感染新冠後馮萊將開始為期10天的強制隔離。

不過，馮萊野透過《雅虎體育》發表了個人聲明，「很不幸，我的新冠病毒檢測呈陽性；同時我在公牛的日子也結束了，儘管待在這裡的時間很短，但我還是非常感激。」

現年25歲的馮萊，2014年選秀會首輪9號籤加盟黃蜂，然後在短短6個球季內轉戰了拓荒者、公牛、尼克、灰狼與金塊。

馮萊在2019年夏天與灰狼簽下1年200萬美元合約，打了29場比賽就在一樁4方交易中被送到金塊，整個賽季打了36場比賽，場均3.6分、3.4籃板，球季結束後回到老東家公牛，雙方簽下1年合約，可惜最終還是被釋出，加上還要得隔離10天，落腳處野莓著落，肯定趕不上新賽季。

馮萊表示，「我現在的感覺不錯，期待在康復後可以繼續打球，並獲得在NBA的另一次機會。」

(中時 )