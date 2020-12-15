震驚南韓社會的素媛案兇手趙斗淳（조두순）12日出獄，回到原本的安山市家中，房東得知自己的房客是趙斗淳家族，下逐客令不准他們再住。

根據韓媒《中央日報》報導，趙斗淳妻子11月中旬租下約20坪的房子，租期2年，但房東知道他們的真實身分後，決定毀約，聲稱：「住在一棟樓的其他租客都感到不安，有些人還要搬家，所以不得不要求趙斗淳妻子另尋住處。」

綜合韓媒報導，許多民眾連續多日跑到趙斗淳的住家附近看熱鬧，晝夜不分的向屋內的趙斗淳咆嘯、罵髒話甚至意圖闖民宅，導致周圍的鄰居不堪其擾，短短2天警察局就有98通抗議電話。

據悉，擾民的滋事者多半是直播主或Youtuber，徹夜守候趙斗淳，有時還把鄰居認錯，對其惡言相向，更有人惡作劇，叫外送貨到付款到趙斗淳的家門口，導致附近的店家都求饒，「拜託大家別再給趙家點外賣了」。目前警方已經鎖定其中3名涉嫌爬車頂砸窗戶的人，並新增100多名警力維持秩序，而趙斗淳和其妻連續三天都足不出戶。

(中時新聞網)