台中一對新人日前花7萬元拍婚紗照，但拍攝當天負責化妝的新娘秘書遲到，導致他們錯失黃昏美景，僅在黑夜拍攝，新娘的黑色禮服甚至與夜空「融為一體」，新娘痛訴照片宛如地獄新娘，攝影師甚至因為設備不足，借用汽車車頭燈打光，新娘則控訴照片中她「印堂發黑」。攝影師則回應，願意依合約退還1.3萬元。

根據《東森新聞》報導，該新娘花了7萬多元買下整套拍攝，包括3套白紗、3套禮服、1件女生西裝，和兩天新秘、婚攝及精美相本費用，但她控訴拍攝當天新秘遲到1個多小時，在夜晚拍攝下，照片中她的黑色禮服經過修片後直接融入黑夜中，加上打光效果，讓她宛如變成地獄新娘。

新人控訴負責婚紗攝影團隊不專業，新密遲到、攝影師用車頭燈打光，但攝影師強調藝術是很主觀的。（圖／翻攝自東森新聞youtube）

此外，新娘說攝影師要求司機將汽車車頭燈照他們，「我滿傻眼的啊，拍出來的那系列照片就像印堂發黑。」她說照片經過修片2次都不滿意，唯美婚紗照變成倩女幽魂系列，讓她完全不能接受。而被指控的攝影師則回應，當天因雲層太厚，對方想要的夕陽拍不出來，而黑色禮服的照片也提出過可以重拍，是對方拒絕。

該攝影師說，藝術是很主觀的，若對方不滿意，他也願意依照合約，退還沒有使用的婚紗和相本費用共1.3萬多元，但他強調是對方一直不願回覆。目前該對新人已決定找其他婚攝重拍。

(中時新聞網)