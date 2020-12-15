富邦悍將今公布第二波教練團人事調整，球隊將延攬樂天桃猿教練鍾承祐來擔任二軍打擊教練、前洋投布魯斯(Bruce Billings)擔任二軍外籍投手教練，未來將協助二軍總教練余文彬、首席教練陳瑞振共同建立更完善的農場訓練系統，培養更多的一軍戰力。

富邦悍將領隊蔡承儒表示，鍾承祐選手時期是三拍子(跑、打、守)兼具的好手，曾以全面的打擊技巧與觀念寫下最年輕完全打擊的紀錄，個人打擊實力無庸置疑。去年在轉任教練後也幫助不少球員成長，是一位很適合擔任教練的人選，希望來到富邦後能持續將個人在打擊上的觀念與建議經驗帶給二軍選手，幫助更多年輕球員。

布魯斯於2016年來台獻技，2018年底卸下球員身分返美加入費城人隊小聯盟擔任投手養成教練，今正式回歸悍將擔任二軍外籍投手教練，將與蔡明晋一起訓練年輕投手。蔡承儒領隊表示：「布魯斯過往在選手時期即樂於和年輕球員分享經驗，對於各類型的投手也會有不同的建議，甚至即使語言不通，也會用製圖的方式幫助年輕球員了解吸收，並且經常鼓勵隊友，是一位想法很正向的選手。」

(中時 )