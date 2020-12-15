法商施耐德電機今（15）日宣布，代工大廠緯創資通導入施耐德電機邊緣機房解決方案，涵蓋機櫃、配電櫃、InRow機櫃式空調系統、智慧型排插、環境監控與資料中心基礎架構管理，打造先進實驗室「Advanced Lab」，搶攻工業4.0轉型商機。

施耐德指出，根據Global Market Insights調查，預估2025年邊緣資料中心市場規模將超過160億美元，OTT（Over-The-Top）服務需求快速增長，提供更好的使用者體驗是成長的核心。其中，邊緣資料中心（Edge Data Center）的角色與應用場景逐步擴展，成為帶動市場的主要動力。

施耐德指出，緯創資通利用一樓辦公場域約20坪空間，導入施耐德機櫃、配電櫃、InRow機櫃式空調系統、智慧型排插、環境監控，以及資料中心基礎架構管理（DCIM）軟體，不但只要透過儀表板的圖形化介面，就能有效掌握資料中心內所有基礎設施狀態及數據。

施耐德表示，施耐德為解決傳統實驗室機器設備與人員進出無法明顯區隔，研發與測試人員長期處於噪音，以及設備熱源無法有效處理的工作環境，更考量緯創資通服務範圍涵蓋所有類型的伺服器，特別是高效能運算（HPC）伺服器、高密度設備，以及GPU伺服器等發熱量，在總體規劃上，整座邊緣資料中心共計有18座機櫃可以用於驗證與測試，機櫃與機櫃間共計搭配8台InRow機櫃式空調系統，同時配合熱通道密封系統解決致冷與混風問題，所有的管線與管路透過結構化佈線設計走上方通道，而非採用傳統高架地板設計。不但最短距離內致冷伺服器，達到快速冷卻的效果。更能節省建置支出，降低能耗，更省電力。

施耐德指稱，緯創資通導入施耐德邊緣機房解決方案，不但解決過去傳統Lab因為設備與人員沒有明顯區隔，所帶來的噪音與熱源問題；APC直立式機櫃設計，除提升坪效之外，還能最大化地運用空間，放置所有相關產品與待測物，提高空間利用率。

施耐德表示，國際情勢瞬息萬變，擁抱工業4.0已是不得不為的策略，數位轉型除運用新興的數位科技、雲端運算及混合式架構之外，善用邊緣資料中心也將為企業帶來更多的加值，藉由體質翻轉，贏得更多競爭力。

(工商 )