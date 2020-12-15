恒指開高走低 早盤一度跌逾200點 10:532020/12/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股繼上一日挫逾百點後，15日小幅開高，惟好景不長，恒指隨即由升轉跌，早盤一度跌逾200點。 恒指開高29點報26,418點，截至上午10點32分，報26,237.71點，下跌151.81點，跌幅0.58％。 國企指數早盤開低11點報10,431點；現報10,402.74點，下跌40.38點，跌幅0.39％。 《期貨》三大期指皆墨 12月台指期開低39點 供過於求 集邦：NAND Flash明年逐季跌 (工商 ) #早盤 #恒指 #跌逾 #點報 #跌幅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股漲跌互見 台股早盤平盤震盪 09:222020/12/15 財經 外資庇佑 智邦股價衝上天 04:102020/12/15 證券．權證 Happy牛Year！台南晶英年菜開賣、早鳥9折 10:032020/12/15 生活 台股下挫跌破10日線 鋼鐵股搭漲價順風車上衝 10:322020/12/15 財經 13檔投信作帳股 聖誕紅 04:102020/12/15 證券．權證 印度廠暴動 緯創估財損1億～2億元 09:302020/12/15 財經 《半導體》除息秀搞神秘 台積電持續整理 10:002020/12/15 財經 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋：越股估值仍具成長空間 04:102020/12/15 專題周報 操盤心法－短線漲多修正，期待元月行情 04:102020/12/15 證券．權證 外資放假 傳產出頭 04:102020/12/15 證券．權證 MAYO執行長簡士評：新HR雲端化 邁向普惠金融起點 04:102020/12/15 金融．稅務 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 股價泡沫？特斯拉市值超9大車商總和 占全球銷量竟不到1％ - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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