港股繼上一日挫逾百點後，15日小幅開高，惟好景不長，恒指隨即由升轉跌，早盤一度跌逾200點。

恒指開高29點報26,418點，截至上午10點32分，報26,237.71點，下跌151.81點，跌幅0.58％。

國企指數早盤開低11點報10,431點；現報10,402.74點，下跌40.38點，跌幅0.39％。

(工商 )