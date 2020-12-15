中科后里園區九甲七路到后科路之間的三豐路段，因路段狹窄，上班時間，交通容易雍塞。立委楊瓊瓔及台中市議員陳本添接獲陳情，15日上午邀集相關單位會勘，研擬將二車道拓寬為三車道，使中科后里園區周遭網絡更順暢，紓緩后里居民往豐原車流的塞車困擾。

公館里長馮詠淮表示，后科園區自美光公司設廠後，員工車流量龐大，因三豐路(九甲七路到后科路)路段只有二線道，路幅狹小，每逢早上上班尖峰時段就壅塞，二線道變為三線道使用，尤其外側車道更變為美光公司員工車輛專屬停等車道，造成趕往豐原上班的騎士在車流中亂竄，險象環生。

立委楊瓊瓔邀集相關單位會勘，爭取拓寬三豐路三線道300公尺，解決交通壅塞。（王文吉攝）

陳本添分析，主要是美光公司員工的車流倒塞回來，要求中科管理局、公路總局第二養護工程處、美光公司面對。公路總局第二區養護工程處長劉世桐解釋，美光員工進公司車輛入口的三豐路，上班時間適逢大量車潮，自公館、泰安一帶民眾往豐原方向的車輛也被美光公司員工龐大排隊車輛堵塞，影響車流順暢。

楊瓊瓔要求拓寬三豐路(九甲七路到后科路)路段約300公尺長，增加一混合車道，並建議美光公司分時段來上下班，讓周遭社區居民上班或上課不必再提心吊膽，與車爭道，車流也更為順暢安全。

中科管理局副局長許正宗說，為了協助改善后科園區交通，原則上同意無償提供用地做道路使用，一周內會與道路主管機關公路總局第二區養護工程處研議改善措施，相關工程經費由道路主管機關籌措。

楊瓊瓔表示，改善交通問題刻不容緩，非常感謝中科管理局及公路總局第二區養護工程處的傾力協助，本工程未來拓寬路幅後，將為后里居民及后科員工打造平安、順暢的通勤道路。

(中時 )