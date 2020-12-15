工紙大廠榮成(1909)2020年下半年營運逐步轉佳，第四季旺季成長動能看旺，隨著中國大陸「禁廢令」完全生效、明年全面禁止進口廢紙下，有助削弱當地龍頭廠成本優勢、消弭不公平競爭態勢，加上榮成積極擴充升級產能因應，明年營運表現持續看俏。

榮成股價自11月底震盪上攻，10日觸及20.9元的近1年9個月高點後拉回整理，今（15）日開高後量增穩揚，最高上漲3.49％至20.75元，蓄勢尋求突破波段高點，早盤維持2％漲幅、領漲造紙類股。三大法人昨（14）日偏多操作、合計買超達2191張。

榮成11月自結合併營收43.05億元，月增3.01％、年增1.19％，為今年來高點。營益率達8.39％，優於10月6.98％及去年同期5.46％，登近8月高點。歸屬母公司稅前淨利達2.52億元，月增達45.38％、年增達1.04倍，稅前每股盈餘0.21元，雙創近29月高點。

累計榮成前11月自結合併營收370.29億元，雖年減14.34％、續處近4年同期低點，但營益率自3.48％提升至5.16％，登近3年同期高點。歸屬母公司稅前淨利8.52億元，年增達3.04倍，稅前每股盈餘0.7元，遠優於去年同期0.18元。

榮成上半年營運在疫情逆風下仍小幅回溫，隨著干擾逐步消散、兩岸造紙廠稼動率恢復正常水準，使集團營運於下半年走出最壞時期。隨著市場逐步進入需求旺季，營運表現自9月起逐月提升，公司預期下半年營運可望苦盡甘來，看好第四季旺季營運表現。

榮成兩岸設有4座造紙廠、32座環保站及11座包材廠，尚有2座環保站及2座包材廠籌建中。公司自去年起3年投資約70億元，於彰化二林廠添購年產能20萬噸新紙機、淘汰1台舊紙機，預期完成後二林廠總產能將超過85萬噸，增添台灣事業群成長動能。

而榮成過去2年半來受「禁廢令」衝擊，在中國大陸取得進口廢紙量遠低於當地業者，因當地廢紙取得成本居高不下，嚴重侵蝕獲利表現。隨著中國大陸明年起全面禁止進口廢紙，且公司以一條龍生產布局取得廢紙回收優勢，預期有助於取得較公平競爭局面。

(時報資訊)