博智(8155)受惠於遠距生活帶動伺服器及資料庫中心需求強勁，今年前3季每股盈餘達8.79元，由於前3季獲利亮眼，法人預估，博智今年獲利有機會創下歷年新高，公司將於12月16日舉行年度法說會，由於明年有Whitley平台可望導入，投信法人看好博智可望受惠，法說會前積極買進押寶，今天盤中股價逆勢走高。

博智將於12月16日舉行線上法說會，相較於不少產業因新冠肺炎疫情苦哈哈，博智因產品以伺服器、雲端儲存設備、工業電腦等高階產品為主，成為新冠肺炎疫情下的受惠者，遠距生活及宅經濟帶動伺服器及雲端儲存需求強勁，且20層以上半導體晶圓測試設備PCB板也因半導體夯到爆出貨逐步放量，加上博智生產基地位於桃園龍潭，生產未受影響，讓博智今年上半年業績亮眼，第3季及下半年業績雖然沒有第2季及上半年好，但今年前3季稅後盈餘4.37億元，已是歷年新高，累計前11月合併營收為27.05億元，年成長49.58%，若第4季無意外虧損，博智今年獲利幾乎可以篤定創下歷年新高。

博智現有月產能已提升到60萬平方呎，10層板以上產品佔比已拉升至75%以上，其中伺服器約佔博智銷售面積約70%，工業電腦及半導體相關測試設備佔比約30%。

由於明年有Whitley平台開始導入，而Whitley層數為14層到16層板，而Purley以12層板居多，法人預估，Whitley平台導入對博智明年ASP及毛利率將有正面助益，搭配半導體晶圓測試設備PCB出貨持續成長，博智明年營運不看淡。

(時報資訊)