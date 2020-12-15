陳文茜在中天主持15年的《文茜的世界週報》，確定轉戰TVBS，並於26日起試播，近日她首度發聲，還原再次回到老東家的始末，坦言「人生，本來總有遺憾，總有告別」。

陳文茜曾是TVBS的主持人，如今重返娘家，並將節目名改為《TVBS文茜的世界周報》、《TVBS文茜的世界財經周報》，聚焦財經議題、國際政治局勢、以及世界脈動，而她15日凌晨也在臉書吐心聲，感慨「人生許多事情難以預料」。

2000年時她因為腦部出血，停止在TVBS的節目，手術治療康復後，因緣際會下開始在中天主持《文茜小妹大》，「現在想起來，那時的我好年輕，才42歲。一幌眼，竟已二十年」。2005年她又開了另一個新節目《世界周報》，之後意識到全球經濟風暴將改變世界，所以再開《世界財經周報》。

當時她對政治已提不起興趣，合約一到立刻要求停止《文茜小妹大》，在NCC宣布關中天時，她比多數人了解政治、司法，「我早已沒有任何樂觀的期待。我知道外電費用一年4000萬，不是YouTube 節目可以或是應該負擔，我也不希望成為中天電視台困境時的包袱」。

本來團隊曾優先考慮移到中視，不過中視節目表周末剛好皆為綜藝節目，且這些節目的收視收入對中視非常重要，「中視主其事者也釋出善意，表示惟有可能的時段，為星期日晚上十時至十二時，深夜兩小時，我充分理解，但也知道這樣的時段太晚了。」

因此她坦言「人生，本來總有遺憾，總有告別」，剛好TVBS董事長的邀請，讓她可以不必放棄給台灣一個通往世界的窗口，最後確定拍板重返TVBS。

(中時新聞網)