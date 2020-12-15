63歲的林先生是個35年老菸槍，患有糖尿病及高血脂。去年因友人突然心肌梗塞過世，擔心自己走上相同的路，下定決心戒菸。經過醫師協助，2個月就順利戒除菸癮，至今1年多都沒有再抽菸，感覺神清氣爽，比以前健康。醫師表示，冬季是好發心血管疾病的季節，也是戒菸的好時節，呼籲民眾不要抽煙，不管是紙菸、電子煙、加熱菸都別碰最好。

書田診所家醫科主任醫師周明文表示，腦中風和心肌梗塞是最常見的心血管疾病，這些疾病之所以在冬天好發，是因為天氣寒冷時，血管會收縮，血壓就會上升。這個季節民眾一定要注意保暖，穿外套、戴帽子、圍巾等，很多很多老人喜歡一大清早去運動，建議等太陽出來再外出，家中也可以使用暖氣。

預防心血管疾病的基本功是是適當的營養、規律的運動、良好的睡眠，以及控制三高。周明文表示，民眾用餐時澱粉別吃太多，像是麵食、含糖飲料都含有澱粉。另外脂肪也別吃太多，像是水煮蛋就比煎蛋好，燙青菜比炒青菜好。運動方面，建議每周進行有氧3-5次有氧運動、1-2次重訓及核心運動。倘有三高，更要定期服藥，將三高控制在合理的範圍。

周明文表示，除了上述這幾點，很重要但常被忽略的就是戒菸。三高要長期服藥才能獲得控制，且無法治癒，而戒菸只要短期治療，即可根除，CP值更高。對於想預防心血管疾病的癮君子，戒菸絶對是不可或缺的一環。

戒菸可以預防心血管疾病、呼吸道疾病與癌症。研究指出，戒菸12小時後，血液中一氧化碳含量下調至正常；戒菸2星期至12星期後，循環系統改善，肺功能提升；戒菸1至9個月後，咳嗽、呼吸短促的情況大大改善；戒菸1年，罹患冠狀動脈心臟病機率減少一半；戒菸5年，中風機率降低至與不吸菸者一樣；戒菸10年，死於肺癌的風險降低一半；戒菸15年，得心臟病的風險與非吸菸者相同。只要開始戒菸，對改善健康就會有幫助。

周明文表示，菸品之所以會成癮是因為含有尼古丁的成分，當上癮者血中尼古丁濃度太低，渾身不適，坐立不安，就會想抽菸。抽菸後血中尼古丁濃度上升，就會有舒爽感。香菸在燃燒時會產生多種化學物質，許多是致癌物質，進入肺、血液之後，造成全身性的影響而增加致癌機會。

此外，抽菸也會增加心血管疾病風險。周明文表示，尼古丁會活化交感神經系統，令心跳加速及血管收縮，造成血壓上升。它也會產生自由基，破壞血管的內皮細胞。以上的情形都容易導致動脈粥樣硬化，這正是心臟病、冠心病、中風等的元兇。吸菸時產生的一氧化碳會造成慢性缺氧，增加心臟負擔，加速心肌肥大，進一步造成心臟的傷害。

周明文表示，除了傳統紙菸，電子煙、加熱菸等新型菸品一樣不好，其中的電子煙一樣含有尼古丁，會使人成癮，民眾不要相信可以靠著電子煙來戒菸。除了成癮，電子煙含有的助燃劑、甲醛等，一樣會造成危害，甚至增加爆炸風險。加熱言也一樣會影響肺功能、心血管。最好的戒菸方式就是不要抽第一根菸，任何一種菸都不要抽。

老菸槍若要戒菸，需要擁有強烈的動機以及堅強的意志力。一般而言，自行戒菸的成功率偏低，倘能請教醫師，經由專業的心理支持，再輔以戒菸藥物，可以減低戒菸過程的痛苦，大幅提高戒菸的成功率。目前戒菸藥物包括尼古丁貼片、尼古丁咀嚼錠、以及口服藥物，可依個人生活習慣及需求跟醫師討論，選擇適合的方式。

最後周明文提醒，戒菸除了對自身健康有幫助外，也能避免家人吸到二手菸、三手菸。目前國民健康署提供戒菸門診，收費方式比照健保，呼籲癮君子多多利用，尤其是心血管疾病的高風險患者，只要開始行動，就有機會降低心血管疾病的風險。

(中時 )