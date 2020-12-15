華信航空放大機型（B738／A320）執飛北金航線，擴大服務金門鄉親，並與當地旅遊業者合推提供鄉親跨海遊覽北台灣景區，並入住台北市5星級酒店的包裝方案。

華信航空說明，華信航空為服務廣大金門鄉親，特整合華航集團機隊資源做最佳化運用，除原規畫AT7（70座）飛行外，金門-台北航線再加入主力噴射大型機種E90機型（104座）、B738機型（158座）、A320（180座）來執行派遣航班，並安排自12月起由金門飛往台北航線，每日7班次來回，提供約1798席座位協助疏運。另金門飛台中航線以區間AT7主力機型營運，每日提供4班次來回，計560席座位，並將不定期視市場旅運需求，機動性加開班次，來充裕且滿足鄉親赴台與返金機位。

華信航空指出，因國際疫情持續發燒無法出國，相對帶動國內旅遊熱潮，華信也配合台北市政府觀傳局推出安心旅遊補助3.0「台北加碼GO」補助，共分為「自由行旅客補助」、「團客團費旅遊補助」2方案，均可補助1000元外，也規畫與金門當地旅遊業者共同合作推案包裝產品，提供鄉親休閒遊憩北台灣景區，以及入宿台北市5星級酒店享受溫馨設施，絕對是鄉親洽公或旅遊時搭乘的最佳選項，請鄉親多加利用。

華信航空12月起新增航班訊息，可上〈華信航空官網〉或利用華信航空App時刻表查詢。

(中時 )