網紅陳沂除了針對時事議題發表評論，也常與粉絲分享日常點滴，言之有物的內容總是引起討論，她透露近來搭捷運時，聽到兩位高中生討論未來就學方向，目標則是考上台大或政大法律，對此陳沂以個人經驗為例強調：「出社會以後，真的沒人管妳是哪裡畢業的，只管你有沒有錢」。

陳沂表示坐捷運時聽到兩個高中生在聊天，其中一個目標是考上台大或政大法律系，並表示雖然不管哪個學校都得通過國考，但法律系有個好處就是可以考公務員，最低階的書記官月薪更是六萬起跳，這讓身旁同學驚呼不已：「6萬，好多」，對此陳沂則是建議若未來想考公職，北大法律系絕對非常適合，主要是校風保守聞名，可以說是公務員的搖籃。

沂沂捷運記趣🚄 剛剛坐捷運聽到兩個高中妹妹在聊天，其中一個的目標是上法律系，她說想上台大法或政大法，不然就是東吳。 然後又接著說，不管是哪個學校都要通過國考吼？唸法律系有個好處就是可以考公務員，聽說最低階的書記官都六萬。 她同學立刻驚呼：... 由陳沂發佈於 2020年12月14日 星期一

此外陳沂更點出現實的殘酷面，那就是：「出社會以後，真的沒人管妳是哪裡畢業的，只管妳有沒有錢」，接著更嘲諷：「通常那種一直炫耀學經歷的，都是一把年紀還沒錢的人，因為他們只剩這個可以說嘴了」。

對此網友也紛紛回應：「北大整個就是司律預備班，學校附近娛樂場所0，市區回三峽公車最晚12點前收班」、「還好我是一把年紀沒有錢也沒有學歷可以炫耀的人」、「現在博士生畢業，連郵差也不一定考的上」。

(中時新聞網)