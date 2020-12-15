網紅陳沂除了針對時事議題發表評論，也常與粉絲分享日常點滴，言之有物的內容總是引起討論，她透露近來搭捷運時，聽到兩位高中生討論未來就學方向，目標則是考上台大或政大法律，對此陳沂以個人經驗為例強調：「出社會以後，真的沒人管妳是哪裡畢業的，只管你有沒有錢」。
陳沂表示坐捷運時聽到兩個高中生在聊天，其中一個目標是考上台大或政大法律系，並表示雖然不管哪個學校都得通過國考，但法律系有個好處就是可以考公務員，最低階的書記官月薪更是六萬起跳，這讓身旁同學驚呼不已：「6萬，好多」，對此陳沂則是建議若未來想考公職，北大法律系絕對非常適合，主要是校風保守聞名，可以說是公務員的搖籃。
此外陳沂更點出現實的殘酷面，那就是：「出社會以後，真的沒人管妳是哪裡畢業的，只管妳有沒有錢」，接著更嘲諷：「通常那種一直炫耀學經歷的，都是一把年紀還沒錢的人，因為他們只剩這個可以說嘴了」。
對此網友也紛紛回應：「北大整個就是司律預備班，學校附近娛樂場所0，市區回三峽公車最晚12點前收班」、「還好我是一把年紀沒有錢也沒有學歷可以炫耀的人」、「現在博士生畢業，連郵差也不一定考的上」。
(中時新聞網)
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