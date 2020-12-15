國民黨文傳會副主委李永萍日前受訪點名，新北市前市長朱立倫應考慮參選桃園市長，引發外界熱議。港媒評論直言，李的言論的殺傷力頗大，因為這不僅透露國民黨無參選桃園市長戰將，更顯示了明年的黨主席大選已提前開打，現在雙方陣營互相放話，「只要不爽對方，就建議去選地方首長」。

香港媒體《中評社》今日評論指出，李永萍日前受訪表示，大家都點名要國民黨黨主席江啟臣去選2022年桃園市長，但她倒是認為，朱立倫該考慮要不要再回鍋去選桃園市長。

評論直言，李永萍這番話頗具殺傷力，也相當令人詫異。因為這一方面說明，國民黨根本沒有適合參選桃園市長的人才；一方面更深層的意思則是，明年黨主席大選已提前開打，各方陣營已在互相放話，「只要不爽對方，就建議去選地方首長」。因此，朱立倫被點名參選桃園市長，對桃園藍營而言毫無喜悅，不僅因可能性微乎其微，還嗅出「網內互打」已開始，甚至黨內同志已開始互砍、砍得「刀刀見骨」。

評論分析，朱立倫身為桃園子弟與地方連結深厚，但畢竟已離開10年，過去為人稱道的「朱立倫政績」，早已被現任市長鄭文燦所掩蓋，就連2016年朱代表國民黨參選總統，桃園也只能拿到三成四的選票，遠低於蔡英文所拿到的五成一。朱在黨內儼然成為「全能工具人」，包括台南市長或高雄市長，幾乎只要艱困選區就會點名要朱去選，這代表國民黨內鬥不手軟，也代表「反朱」勢力一直都在，該如何讓自己成為「共主」而非「公敵」，是朱有志參選黨主席必須思考的問題。

(中時新聞網)