前榮總主治醫師蘇偉碩（前右）及高雄醫學大學醫學研究所博士王文心（前左）說，依2015年國際營養學期刊，萊劑對人體細胞有毒性。（陳世宗攝）

台中市教產公會與多個台中市家長團體15日在台中市議會舉行聯合記者會，多位年輕學者、家長代表等，表達對中央執意開放瘦肉精豬肉進口的疑慮；強調為學童健康與權益決定在台中發起「堅守食安‧拒絕說萊就來」行動。透過專業醫學食安宣導，讓台中親子朋友都能了解瘦肉精對人類的危害性，並反對執政黨在缺乏完整配套措施下開放和瘦肉精豬肉進口。

前榮總主治醫師蘇偉碩及高雄醫學大學醫學研究所博士王文心說，這次中央政府倉促開放萊豬進口，除沒有配套措施，超越專業的決策，更讓民眾產生各種質疑，包括萊劑標示不清，讓民眾無法選擇不吃萊豬；依WTO原產地規則，美豬只要在台灣加工35％以上，即可認定原產地為台灣；如何確保豬肉再製品，沒有萊劑？

王文心指出，多數民眾反對開放萊豬，推動反對民意的政策，是否具備民主正當性？過去蔡英文總統說「牛豬分離不能退讓」，是否應向人民解釋，為何承諾跳票？拜登已明示不會新簽貿易協議，那為何還要犧牲國民健康開放萊豬？

家長團體代表說，民眾選出立委，就是希望他們能代表地方民意，到國會殿堂捍衛民意，守護民眾權益，沒想到竟然有地方選出的立委，公然在立法院委員會上擋下「校園禁瘦肉精」提案，也擋下「萊豬食品禁止流入托育場所」提案，讓人民搞不清楚，他們守護是台灣人利益，還是美國人利益。

大里區立仁里長鄭伯其表示，有感在地處原縣區的大里19甲地區，民眾大概都比較依賴在傳統市場購買日常所需的肉類及其加工產製品，加上該區人口大多是上了年紀的婆婆媽媽，本身對產品的辨識度基本上是較為不夠的，所以很憂心，在萊豬政策上路後會嚴重影響食品安全，疾呼政府先暫停該錯誤政策的執行，等完成標示等配套措施完成後再來討論開放與否。

台中市議員羅廷瑋強調，中央不顧人民食安，台中市自己制定全國最嚴格的禁售條例，居然還被中央用一紙函文要求檢討、修法，真的是吃人夠夠；地方選出的立委不要選前人民是老闆、選後當人民是踏板，應該站在人民角度去思考。若是1／1日正式進口萊豬未來不排除發動長期罷免，將與萊豬立委打持久戰。

(中時 )