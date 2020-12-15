人民幣匯價15日全面下跌，在岸價、離岸價更跌逾百個基點。

人民幣兌美元中間價15日報6.5434元，較上日報價6.5361元下跌73個基點，跌幅0.11％。

截至10點38分，人民幣兌美元在岸價報6.5533元，較上日收盤價6.5371元下跌162個基點，跌幅0.25％。

離岸價報6.5415元，下跌125個基點，跌幅0.19％。

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(工商 )

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