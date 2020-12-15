人民幣在岸價跌逾百個基點 回到6.55元區間 11:042020/12/15 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價15日全面下跌，在岸價、離岸價更跌逾百個基點。 人民幣兌美元中間價15日報6.5434元，較上日報價6.5361元下跌73個基點，跌幅0.11％。 截至10點38分，人民幣兌美元在岸價報6.5533元，較上日收盤價6.5371元下跌162個基點，跌幅0.25％。 離岸價報6.5415元，下跌125個基點，跌幅0.19％。 陸調控升級 房價上漲動能轉弱 中國信託越南機會基金經理人張晨瑋：越股估值仍具成長空間 (工商 ) #基點 #跌逾 #百個 #離岸價 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》產能滿載台積電傳漲價 明年業績有感衝高 08:152020/12/15 財經 台股下挫跌破10日線 鋼鐵股搭漲價順風車上衝 10:322020/12/15 財經 進萊倒數 豬肉攤商憂客戶流失 04:102020/12/15 地方新聞 外資續買 國巨、南亞科強強滾 04:102020/12/15 證券．權證 花旗估人幣升破6 加劇金融風險 04:102020/12/15 產業財經 創業板最大 東風IPO集資210億人民幣 04:102020/12/15 全球財經 操盤心法－短線漲多修正，期待元月行情 04:102020/12/15 證券．權證 陸抑泡沫化 勢將打房穩經濟 04:102020/12/15 焦點新聞 外資庇佑 智邦股價衝上天 04:102020/12/15 證券．權證 台灣權王－業績拉風 義隆、晶豪科權證悍 04:102020/12/15 證券．權證 德翔海運 年獲利拚50億新高 04:102020/12/15 財經要聞 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 股價泡沫？特斯拉市值超9大車商總和 占全球銷量竟不到1％ - 財經 誰的錯？蘋果大砍單殺到台積電5奈米 專家揭驚人真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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