日本大阪府的武漢肺炎疫情嚴峻，同時壓迫醫療資源，重症病床使用率逾7成；曾有一名高齡患者確診武漢肺炎後，等不到具有專用病床的醫院釋出床位，無法轉院治療而死亡。

日本讀賣新聞報導，大阪民主醫療機關連合會昨天舉行記者會，一間沒有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）專用病床的醫院院長表示，該醫院曾在11月25日收治一名發燒的80多歲男性病患，翌日確診武漢肺炎。

該醫院透過大阪府的「住院追蹤中心」，為該名男性患者尋找治療武漢肺炎的醫院床位，但遲遲等不到轉院機會，男性患者於11月30日因呼吸衰竭死亡。

該醫院院長表示，未收治武漢肺炎病患的醫院不擅長治療傳染病，過去院內有患者確診武漢肺炎時，約1到2天就可以幫患者在其他醫院找到專用床位，將患者轉院治療，但現在進入第3波疫情，需要花約5到13天才能為患者找到其他醫院的專用病床。

他說，案例中的男性患者有宿疾，容易演變為重症，雖然順利轉院也不一定能挽回一命，但至少有機會接受專門治療。

日本經濟新聞報導，大阪府內的重症患者，在14日時有156人，重症病床確保206床，病床使用率達75.7%；但若以可以馬上使用的「實際運用病床」191床來算，使用率則高達81.7%。

報導指出，大阪專門收治武漢肺炎重症患者的「大阪武漢肺炎重症中心」今天開始啟用，將先提供5床病床，並陸續增加到30床，讓重症病床確保數達到236床。

(中央社)