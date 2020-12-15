北市某牙醫診所官姓牙醫，明知林姓妻子沒有醫師資格，卻找林女在診所幫忙為病患洗牙、拔牙及補牙、根管治療，事後遭健保局依《醫師法》將2人送辦，台北地檢署因2人認罪，給予2人緩起訴，期間2年，命2人各繳交50萬、20萬元給公庫。

檢方調查，北市信義區某牙醫診所官姓醫師，明知在診所擔任牙醫助理的妻子林女，並未取得醫師資格，不得擅自執行醫療業務，竟讓林女自2015年6月至今年2月止，在診所從事洗牙、拔牙及補牙、根管治療。

林女以丈夫官男名義，製作不實「保險對象IC卡回傳就醫紀錄明細表」、「保險對象門診就醫紀錄明細表」及「中央健保局特約醫事服務門診費用申請總表」向健保局申報診療費18萬8709元。事後台北市衛生局查獲，健保局將夫妻倆函送北檢偵辦。

檢察官偵辦時，2人認罪，認為2人沒有前科，犯後態度良好，給予2人緩起訴，期間2年，要求官男繳交50萬、林女繳交20萬元給公庫。

(中時 )