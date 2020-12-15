經濟部長王美花今日於立院答詢時表示，萊豬無法進口，是長久以來台美之間的障礙。藍委林德福指出，但美國現在也不願鬆口和台灣簽雙邊貿易協定(BTA)、自由貿易協定(FTA)啊，美國新任總統拜登都說短期內全部都不簽啊！

王美花說，台灣已經進口美牛8年，也都管制的很好。林德福指出，所謂的管制是當時馬政府開放時就已談好只進30個月年齡以下的牛肉，但現在民進黨是要開放含豬內臟的全豬進口，哪裡一樣？美國人根本不吃內臟，到時候他們不要的全部都進來。

林德福另指出，日本是台灣第3大貿易夥伴，但我們每年逆差約207億美金，前陣子立院還修法降低日本商品進口關稅，日本應該將心比心，不要硬推核食來台。

林德福說，日本消費者廳在今年3月做的官方統計，有2.6％的日本民眾不願支持福島核災地區生產的食品，4.5％的日本民眾認為食品中有放射性物質，檢驗不正確，10.4％的日本民眾擔心福島食品的放射性物質，加起來有17.5％的日本人，是不願消費福島周邊食品。

近日駐日代表謝長廷回台，據傳是為開放日本核食進口做準備及遊說，並私下會見國內官員，但蘇揆日前受訪時回應，並未與謝長廷見面。

林德福指出，日本有1億多人口，台灣只有2300萬，若日本人都不吃，台灣為何要吞下去。蘇貞昌回應，有關日本核食開放，現在沒有討論這件事。

(中時 )