陳姓女子向中華民國乳業協會買房子，重新裝潢後，竟發現原來後陽台的位置漏水，氣得提告求償修繕費54萬餘元，還主張漏水害她流產，請求乳業協會支付10萬元精神慰撫金。台北地院認為，陳女將後陽台改為浴室，改變格局可能造成牆壁破損擴大，且無法證明交屋時有漏水瑕疵，判陳女敗訴，可上訴。

陳女主張，她2019年2月1日向乳業協會買到羅斯福路五段的房屋，但入住幾個月後，竟發現陽台放置冷氣室外機的位置漏水，修繕要價54萬5000元。經台灣營建防水技術協進會鑑定，可證明漏水原因是建物老舊，但乳業協會沒有誠意解決，導致她花費大量心力溝通，並為避免漏水情況惡化，壓力過大致流產，故請求修繕費加精神慰撫金共64萬5000元。

乳業協會抗辯，陳女曾於2019年2月20日在陽台安裝鋼架鐵門，之後更敲打建物主牆並移除屋內浴廁牆壁，現況已與交屋時不同，漏水可能是裝潢工程不慎所致，鑑定報告也認定是因陳女將後陽台修改為浴室，造成結構體產生裂縫或破損增加，難認交屋時已有瑕疵。陳女在買房前已多次查看房屋，如有漏水可輕易發現。

鑑定報告指出，內容雖指建物老舊造成結構體產生裂縫或破損，使雨水滲入牆壁內積存，但原來後陽台是半開放式，水份滲入後易蒸發，未造成明顯潮濕、滲漏水現象，後因後陽台修改為浴室，並設置密閉式天花板，可能讓裂縫或破損增加，更讓牆壁內水份不易蒸發，造成明顯壁癌、滲漏水等現象，因格局已有變動，無法進一步評估從何時開始漏水。

合議庭因此認為，陳女未能證明交屋時已存在漏水瑕疵，故採信乳業協會抗辯，判陳女敗訴。

(中時 )