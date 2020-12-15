英國《每日郵報》等媒體援引澳洲新聞集團（News Corp）的報導，稱「五眼聯盟」正在商議一項計劃，企圖聯合起來對大陸產品實施「報復性制裁」，以反擊大陸對澳洲的貿易限制。

據新聞集團獲得的消息，「五眼聯盟」國家官員們討論出來的其中一個辦法是，由澳洲、美國、英國、加拿大和紐西蘭各自對大陸商品公布制裁措施。另一個辦法是，澳洲對來自大陸的產品徵收報復性關稅，如果大陸考慮從其它地方彌補損失，美、英、加、紐這四個盟國將拒絕從大陸購買相關產品，以支持澳洲。

根據正在商議的計畫，大陸對澳洲出口商品的每一項制裁措施，「五眼聯盟」的安全機構都將進行聯合評估，如果有關措施被認為是「出於政治目的」向澳洲施壓，「五眼聯盟」就將實施「報復性制裁」。

報導稱，雖然談判還處於初步階段，但這個計畫在坎培拉越來越受到重視，華盛頓方面也在「認真考慮」。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）國際網路政策中心主任費格斯·漢森（Fergus Hanson）在近期的一份報告中提及，「五眼聯盟」可以參考北約第五條款有關「集體防禦」的承諾，即對一個盟國的攻擊可視為對所有盟國的攻擊。

漢森接受新聞集團採訪時表示，「五眼聯盟」目前對中國大陸的措施無法解決問題，是失敗的策略。他指出，採取「報復性制裁」將讓大陸面臨同樣的壓力，以確保大陸「認識到制裁是雙向的」。

值得注意的是，部分「五眼聯盟」國家也是澳洲商品出口大陸受阻的獲益者，或許，這些國家的出口商，很希望取代澳洲的地位。

例如，12月1日，標普全球普氏能源資訊（S＆P Global Platts）亞太農業定價副總監阿加皮（Andrei Agapi）接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時稱，大陸在進口小麥、玉米和大豆等農作物上已經找到了替代供應來源——澳洲的「夥伴國」美國。

此外，加拿大也看中了中國大陸的煤炭市場。加拿大最大的多元化自然資源公司泰克資源（Teck Resources）CEO唐納德·林賽（Donald R.Lindsay）透露，該公司正對銷售帳簿做調整，希望明年增加對中國大陸的煉焦煤出口。林賽透露，利用澳洲煤炭船「在大陸港口滯留」這一機會，泰克資源的目標是明年向大陸出口約750萬噸煉焦煤。

(中時 )