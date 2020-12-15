行政院消保處抽查25家餐廳中，有20家未符合「食品良好衛生規範準則」（GHP）（消保處提供／林良齊台北傳真）

我國新冠肺炎疫情獲得控制後，各地出現「報復式旅遊潮」，觀光漁港也成了國人的好去處之一，但行政院消保處赴25家餐廳、抽驗18家生魚片，其中不合格達14家，其中甚至有海產店生魚片生菌數超標逾7.8倍，而經限期改善後，仍有1家不合格，地方政府最高可處300萬元罰鍰。

據消保處調查發現，抽查25家餐廳中，有20家未符合「食品良好衛生規範準則」（GHP），包括有蒼蠅、蟑螂出沒等；有8家從業人員未辦理年度健康檢查；有6家食品與地面接觸；有5家廚房截油設施未清理乾淨；有5家食品逾有效日期，甚至還有過期4年多的食品。

行政院消保處抽查25家餐廳中，有20家未符合「食品良好衛生規範準則」（GHP）（消保處提供／林良齊台北傳真）

消保處調查指出，25家餐廳中有9家消防管理不合格，其中多數為瓦斯串聯不符合規定，恐引發氣爆危機；此外，此次聯合稽查也針對「樂活防疫措施」及「場所自主環境消毒」訪查，經限期改善後，多數已完成改善。

此外，消保處再從25家餐廳中，抽查其中有販賣生魚片的18家業者，其中有8家大腸桿菌不合格、6家生菌數不合格、6家揮發性鹽基態氮（新鮮度）不合格。

衛福部官員指出，其中違反GHP部分，已要求限期改善，但存放過期食品部分已直開罰5家業者，共計處分42萬元；至於其中生魚片不合格業者，已要求限期改善，但其中仍有1家不合格，依食安法最高可裁罰300萬元。

消防署官員說，其中8處不符合液化石油氣安全管理規定，已依消防法各裁罰2萬元並要求限期改善，多數也已改善完畢。

消保官王德明指出，餐廳最重要就是衛生，而生魚片屬生食，若生菌數超標、新鮮度不合格，可能會引發民眾腹瀉、嘔吐等症狀，也已請食藥署在明年例行性的稽查中要納入觀光漁港餐廳。

(中時 )