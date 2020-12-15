新冠疫情改變人們通勤習慣，帶動大量自行車需求，歐美市場成長尤為劇烈，產業前景持續樂觀。自行車大廠美利達(9914)導入SAP S/4HANA推動數位轉型，梳理各部門作業程序，強化各階段流程勾稽，全面升級系統性管理，加速各端營運數據彙整，讓管理者可取得即時資料分析，實踐敏捷決策，快速回應全球市場變動，為消費者提供更優質的產品與行車體驗。

美利達董事長曾崧柱說，美利達發展至今快半個世紀，持續研發與創新自行車產品並重視消費者服務，不斷精進生產流程及管理模式，引進先進技術提高產品品質，導入數位科技強化經營實力。目前我們的經銷據點已遍佈在全球各國家、地區，業務範疇與規模逐年增長；然而，我們居安思危，意識到內部營運有待優化，像是目前作業流程和各部門資訊流整合，仍較仰賴人工銜接，跨部門協作效率一直無法提升。因此，我們希望加速營運轉型，打造數位核心，增強系統性管理。

曾崧柱也表示，此次系統導入，美利達選擇SAP有一個重要考量，是觀察到供應鏈上下游及世界各地合作夥伴很多都採用SAP ERP，因此相信接下來美利達使用SAP S/4HANA，將會讓整體產銷協調與供應鏈管理更為順暢，強化國際業務發展。

美利達將攜手SAP(思愛普)強化內控，提升營運效率，以加速品牌創新力，研發多元化車款，並涉足電動輔助自行車領域；也希望能極大化轉型效益，更加緊密串聯全球經銷夥伴，提供消費者優質的產品與售後服務，站穩全球自行車市場利基。

(時報資訊)