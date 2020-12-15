大陸國家統計局15日公布最新統計，1～11月城鎮固定資產投資年增率2.6％，持平於預期，大幅高於上月的1.8％，顯示固定資產投資繼續回升。另值得注意的是，1～11月民間投資增速年內首次由負轉正，微增0.2％，1～10月是年減0.7％，代表經濟穩步復甦。

統計局資料顯示，1～11月份，全國固定資產投資（不含農戶）年增2.6％，比1～10月份加快0.8個百分點；11月份月增率則是2.8％。分領域看，基礎設施投資年增長1％，比1～10月份加快0.3個百分點；製造業投資下降3.5％，降幅比1～10月份收窄1.8個百分點；房地產開發投資增長6.8％，比1～10月份加快0.5個百分點。

全國商品房銷售面積150,834萬平方公尺，年增長1.3％；商品房銷售額148,969億元，增長7.2％，比1～10月份加快1.4個百分點。民間投資增長0.2％，增速年內首次轉正。高技術產業投資年增11.8％，比1～10月份加快2.1個百分點；其中高技術製造業和高技術服務業投資分別增長12.8％、10％。高技術製造業中，醫藥製造業、電腦及辦公設備製造業投資分別增長27.3％、20.4％。

(工商 )