台中市政府15日移師大甲區公所舉辦行動市政會議，針對萊豬進口，衛生局提出修正「檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」，列入「豬肉及相關製品殘留萊克多巴胺或其他乙型受體素」，民眾檢舉可領取7成獎金，市政會議通過後，由法制局發布實施。
市長盧秀燕表示，因應萊克多巴胺進口對健康的影響，該案修正後，將萊豬列為重大食安，透過檢舉獎勵，鼓勵全台中市民共同維護；台灣人吃最多的就是豬肉，包括爌肉、滷肉、肉鬆、肉乾、貢丸等，光靠政府力量不夠，盼用檢舉方式全民一起把關防範。
(中時 )
台中市政府15日移師大甲區公所舉辦行動市政會議，針對萊豬進口，衛生局提出修正「檢舉重大違反食品安全衛生管理法案件獎勵辦法」，列入「豬肉及相關製品殘留萊克多巴胺或其他乙型受體素」，民眾檢舉可領取7成獎金，市政會議通過後，由法制局發布實施。
市長盧秀燕表示，因應萊克多巴胺進口對健康的影響，該案修正後，將萊豬列為重大食安，透過檢舉獎勵，鼓勵全台中市民共同維護；台灣人吃最多的就是豬肉，包括爌肉、滷肉、肉鬆、肉乾、貢丸等，光靠政府力量不夠，盼用檢舉方式全民一起把關防範。
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