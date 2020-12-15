前女F4成員劉樂妍近年將生活及事業重心全移往大陸，並公開表態國族認同，因此受封「女版黃安」，她總大讚對岸生活便利，演藝工作也有所提升，甚至因此圈了不少死忠粉絲，只是沒想到劉樂妍昨po文吐實生活並非順風順水，近來遭到好友詐騙，本談好一齣劇正要進劇組，卻遭「潛規則」換角，讓她忍不住說今年真的是「人生的低谷」。

劉樂妍昨在微博貼出長文，喊話「人生的低谷，希望大家都可以一起活到2021」，吐露最近心情特別低潮，但怕引發媒體關注或是粉絲擔心，因此只是隨意發發文當作報平安，她表示今年因為疫情關係經常待在家，萌生想做直播賣貨的念頭，但因為是台灣人，沒辦法在直播平台上用實名認證而卡關，剛好有個在大陸工作的台灣人伸出援手，願意讓她加入自己的工會來解決問題。

劉樂妍表示對方跟她曾是同班同學，因此不疑有他「我以為這是我認識的同學。應該沒事吧？」，於是將帳號交給對方處理，沒想到自己苦心經營的帳號，竟然被對方拿給陌生人實名認證，等於就是偽造文書，劉樂妍跟對方吵架討公道，卻反被逐出公會，她雖想方設法挽回，但無計可施，只能怪自己沒社會經驗。

沒想到災難還沒完，劉樂妍原定本月10號要到橫店拍戲，竟在出發前一天被告知不用去了，理由是「有人帶資入組」，而她背後沒金主撐腰，所以就是最容易被換掉的那一個，劉樂妍表示雖然能接受這個潛規則，但是這樣讓她白高興一場，還是很忿忿不平，遑論雖然沒給劇組太多好處，但請客、幫借車什麼的雜事她沒少做，「有人帶資進組，你她X早說啊！為什麼要這樣子糟蹋我呢？」，還透露有些選角導演會藉口「找你上戲」故意借錢，之後欠錢不還也不找你上戲，這些劉樂妍都看多了，只好自我安慰「反正在這行，只要不陪睡什麼虧我都忍了」，就是這一連串的衰事，讓她心情跟生活都盪到谷底。

(中時新聞網)