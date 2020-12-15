教育部4月提出《私立高級中等以上學校退場條例草案》，行政院調整後在11月19日通過。教團今天指控，行政院通過的版本給私校開出一條逃逸路線，將造成原本應歸公的上千億校產繼續被各校董事會把持，這麼大的轉彎，行政院應說清楚、並有人負責。

全國教師工會總聯合會及高教工會今天聯合召開「內神通外鬼？私校退場條例大轉彎，誰被收買了？」記者會，他們質疑教育部提出的私校退場條例，最後被行政院大幅調整，中間到底出了什麼問題，讓人費解。

全教總理事長侯俊良表示，教育部在研擬私校退場條例草案時，全教總有參與討論，但看到行政院通過的版本，卻讓他們大吃一驚，這其中到底出了什麼問題，他們百思不得其解，還是行政院和教育部在唱雙簧？

全教總副秘書長張旭政表示，在教育部的版本中，被列為專案輔導學校者，校產要信託，主管機關應加派社會公正人士成為公益董事，及私校若救不起來就直接退場，但這些在行政院通過的版本中都不見了。

張旭政說，未來10年內，台灣至少有1、200所私立高中職及大專院校面臨退場，他們的總校產超過千億元，這原本應該歸公成為教育資源，但依照行政院通過的退場條例，私校董事會將可以繼續把持校產。

行政院通過的退場條例第24條，列入專輔學校者，可在3年內改制、合併或轉型。高教工會副理事長周平認為，這是政府為私校開一條逃逸路線，他們可能藉由轉型為長照、社福或教育文化機構，來牟利或保住校產。

全教總與高教工會呼籲朝野立委，應該好好為全民的教育資源把關，不能任由國家教育資源變成私校經營者的囊中之物。他們也譴責行政院，將本意良好的教育部版本修改成方便私校經營的圖利版本，良心到底在哪裡？

教育部回應，依現行法令處理私校退場事宜，無法完全確保教職員及學生權益，及剩餘財產處理之公益性。退場條例草案係為補強現行法令不足之處，並無任何放寬對私立學校監督甚至圖利董事會之條文。

(中時 )