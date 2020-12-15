針對英國首相發言人及外相就黎智英案發表聲明，中國駐英國大使館回應指，一段時間以來，英方不顧中方嚴正立場，一再就涉港問題說三道四，中方已多次向英方提出嚴正交涉，英方再次就黎智英案指手畫腳，干涉香港司法和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

據中國駐英國大使館網站15日消息，中國駐英國大使館發言人表示，「黎智英等反中亂港分子，涉嫌勾結外國或外部勢力危害中國國家安全，被依法提起訴訟。此舉係香港特區執法機構依法履職盡責，不容任何污蔑和干擾。」

中國駐英國大使館發言人續指，香港國安法明確規定，依法保護香港民眾根據基本法和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港有關規定享有的新聞、言論、出版、結社、集會、遊行、示威等權利和自由，但任何權利和自由都有法律規定的明確界限，要充分行使權利自由，就必須遵守法律要求，越線違法就要受到法律制裁。

中國駐英國大使館發言人強調，《中英聯合聲明》沒有一個字、一個條款規定英國在香港回歸後對香港承擔任何責任，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，所謂香港國安法違反《聯合聲明》純屬無稽之談，任何外國無權借口《聯合聲明》干預香港事務、干涉中國內政。

(旺報 )