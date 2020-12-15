談蘇貞昌「核銷王」爭議 侯友宜：公眾人物要小心謹慎 11:302020/12/15 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 談蘇貞昌「核銷王」爭議 侯友宜：公眾人物要小心謹慎（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌購買漫畫要買給孫女，卻遭眼尖民眾發現發票竟打上行政院統編，引發爭議；對此，新北市長侯友宜15日表示，公共人物的所做所為都會被放大檢視，做起事來一定要小心謹慎，另外歡迎民眾拿三倍券到新北市來花用，新北市有很多好山好水，大家一起帶動經濟，發展新北。 明倫社宅高租金惹議 都發局長：討論降租 蘇貞昌買漫畫打統編 許淑華曝：內情不單純 (中時 ) #爭議 #侯友宜 #蘇貞昌 #新北市 #統編 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華航貨機新塗裝 王定宇：連「茶桌仔」都不滿意 11:282020/12/15 政治 三峽經典小鎮 議員憂交通塞爆 04:102020/12/15 地方新聞 蘇貞昌：跟蔡總統討論過日本食品 但沒討論開放 13:372020/12/15 政治 影／王又正回歸中天新聞 狂酸蘇貞昌打統編 11:172020/12/15 政治 水資源協調機制發揮功能 抗旱水源經濟部順利啟動 10:402020/12/15 財經 蘇貞昌送孫女漫畫打統編 江啟臣：真的要親民就不要帶幕僚應自己去買 12:132020/12/15 政治 第81至86家公托啟用 侯友宜：超過衛福部標準15％ 13:102020/12/15 生活 PTT禁論蘇揆統編 網諷有政府會維穩 04:102020/12/15 焦點要聞 藍委問政院誰支持萊豬進來？蘇揆愣五秒 12:222020/12/15 政治 為2022選戰布局？綠營人士：蘇貞昌最可能做到明年底 08:062020/12/15 政治 小編加統編 藍酸蘇被放逐前兆 04:102020/12/15 焦點要聞 政治熱門新聞 三倍券真的有振興經濟嗎？ 最新民調出爐 - 政治 民進黨支持度死亡交叉 鄭麗文斷言：台北市長最強候選人掛了 - 政治 蘇揆買漫畫打統編 沈富雄斷言結局：影響深遠 - 政治 網管法再度闖關 YT、FB都不放過 宅神揭NCC真正野心 - 政治 買漫畫蘇揆能打統編嗎？ 1年近95萬特別費用途曝光 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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