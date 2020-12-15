行政院長蘇貞昌購買漫畫要買給孫女，卻遭眼尖民眾發現發票竟打上行政院統編，引發爭議；對此，新北市長侯友宜15日表示，公共人物的所做所為都會被放大檢視，做起事來一定要小心謹慎，另外歡迎民眾拿三倍券到新北市來花用，新北市有很多好山好水，大家一起帶動經濟，發展新北。

(中時 )