台中市教育產業工會15日召開聯合反萊豬記者會，質疑中央堅持進口萊豬，恐讓學生營養午餐面臨萊劑汙染危機，多年來各界為校園食安把關的心血與經費將毀於一旦。台中市政府強調，將與教育團體站在同一陣線，呼籲中央聆聽教育團體及家長聲音，健康優先暫緩萊豬進口；台中有將近7成民意支持市府維持瘦肉精零檢出政策，盼中央尊重民意，市府將嚴加把關，降低食安風險。

「食安第一！優先守護市民健康是市府一貫的立場！」衛生局表示，市府自106年起即以《臺中市食品安全衛生管理自治條例》規範豬肉及其製品的瘦肉精「零檢出」，建構市民安心消費環境，將堅持立場不改變。因應明年開放後龐大的查驗量能，市府已規劃動員29個局處，提出「110年強化瘦肉精食安監控執行計畫」，以「拒食瘦肉精 五要護健康」為計畫核心，推動「畜產溯源要管控」、「肉品產地要標示」、「市民健康要守護」、「違規查辦要落實」、「資訊公開要透明」5大強化作為，強化肉品從源頭到餐桌的食安管理。

市府指出，為守護市民健康，尤其是嬰幼兒、孕產婦、長者等族群，市府各局處將通力合作，規範供應膳食使用國產豬肉；將透過強化肉品抽驗稽查量能、加嚴加密進行市售生鮮肉品及其製品標示稽查與抽驗，並修訂辦法鼓勵民眾舉發不法業者，查驗資訊均上網公開透明，維護安心飲食及消費的健康環境。

教育局表示，台中市食品安全衛生管理自治條例及台中市學校午餐自治條例皆已明確規範，豬肉及其相關產製品不得檢出乙型受體素。教育局也修正學校午餐契約範本，要求各校完成契約修正，明定豬肉一律採用國產在地具CAS台灣優良農產品標章或產銷履歷農產品（TAP）標章，或國產生鮮豬肉追溯；豬肉加工（再製）品，應採用「肉品原料來源」為國產在地的優良產品，違反規定者，依契約記點20點，立即終止契約。

教育局強調，市府將持續推動訪廠三級制作業，督導午餐供應商食材(含肉品及其製產品)及餐食製備安全；第一級各校均須依規至午餐供應廠商進行溯源查廠訪視工作，第二級邀集校長及校園營養師共同協助至午餐供應商進行訪廠抽查，第三級結合教育局、衛生局及農業局組成跨局處校園午餐聯合稽查小組，針對全市學校校園廚房、食材供應商、團膳工廠，擴大增加無預警稽查作業次數，並加強辦理肉品瘦肉精抽驗、送驗工作，防止美豬、美牛進入校園，維護學生午餐安全衛生與品質。

(中時 )