大陸央視日前播放一部軍事影片，講述解放軍進行城市作戰演練，儘管沒有具體指名攻擊哪個城市，外界認為，解放軍此舉就是劍指台灣。資深媒體人唐湘龍分析，儘管大陸官方仍不放棄和平統一，但武統聲浪越來越大，他很擔心2021年將成為兩岸武統和反武統對決元年，到時民進黨政府要如何因應？

唐湘龍在政論節目《少康戰情室》上表示，雖然大陸官方還沒放棄和平統一的調子，還是想用九二共識框架來訴求兩岸交流，但他從實務方面觀察，發覺大陸釋放的軍事鬥爭訊息越來越多，而且針對性越來越明顯，動作也越來越大。

除此之外，唐湘龍也注意到，大陸解放軍機上周末時候，已頗為接近恆春，這恐是要對先前美軍偵察機靠近福建外海的一個反擊。而且很可能成為一種模式，就是只要美國有近距離騷擾大陸行為，大陸一定會有相對應動作回應。

大陸「對台灣的壓迫性動作，越來越頻繁」，唐湘龍觀察，大陸軍機在12月幾乎天天來，只有一天沒有飛來。大陸採用這種方式遠比大陸軍演的畫面來得更驚悚，但是大家看不到；而《央視》這次釋放解放軍巷戰演習，就是在回應台灣所稱的「反登陸」。

唐湘龍坦言，他很擔心2021年會成為大陸武統聲音，和台灣美國反武統聲音對決的一年，2021年將成為武統跟反武統的對決元年，且兩岸之間現在沒有政治交流，「七分政治三分軍事」不都是所有戰略最核心原則？可是現在民進黨政府和大陸交流全面停擺，但軍事已拉到8、9分的時候，兩岸局勢已不是打不打狀態，而是隨時都會開打，那時台灣要如何應對？

(中時新聞網)