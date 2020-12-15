大陸女星迪麗熱巴是新疆女神，混血美顏加上直爽個性讓她圈粉無數，還和古力娜扎、佟麗婭、麥迪娜獲封「新疆四美」，是公認的大美人，然而迪麗熱巴本人日前卻透露，她小時候其實不覺得自己漂亮，反而很羨慕其他女孩的五官，希望自己能和她們一樣。

迪麗熱巴最近接受雜誌專訪，坦承她從小就覺得自己只是個普通的新疆女孩，不認為自己特別漂亮，反而希望自己深邃的五官可以變得別那麼有氣勢，「嘴唇厚一點，笑起來有兩個梨渦，或者眼睛比較單眼皮一些，然後有個歐洲女孩式的小翹鼻」，十分羨慕其他女孩們的美貌。

其實不難理解迪麗熱巴會有這種想法，由於新疆地區常出混血容顏的美女，甚麼類型都有，難怪迪麗熱巴會認為自己「普通」，消息一出後，在網路上掀起討論，引發了正反兩面論戰，不少人都認為迪麗熱巴是難得一見的大美女，應該要對自己有自信點。

迪麗熱巴小時候認為自己長得不漂亮。(圖/翻攝自微博)

然而也有網友指出，迪麗熱巴確實長得太有氣勢，「覺得她很美，前提是選對造型，因為額頭或者臉型(?)的原因，感覺有些造型不能突出她的美」，更有人直白地說，「不喜歡這種類型的顏值」、「意思是：現在夠漂亮了？」

(中時新聞網)