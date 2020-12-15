口罩國家隊「加利科技公司」，以大陸口罩混充實名制口罩銷售，檢調今年9月接獲檢舉，除查出負責人林明進賺取實名制價差，還打著國家隊的名義向工業局低價取得重要原料熔噴布，自製台灣口罩以每片5元賣給民眾，不法獲利3407萬餘元。檢方查扣林保險箱現金803萬、存款900多萬以及房產，依詐欺罪、違反藥事法起訴林明進、加利科技、特建企業。

檢方調查，加利科技生產的實名制醫療口罩，以每片2.7元交由政府徵收，負責人林明進卻從大陸安徽進口成本1.49元口罩，充作自己生產的醫療用口罩，從中賺取每片近1.2元價差，8月份自大陸引進467萬片，其中有395萬片交予實名制口罩，不法獲利1068萬1200元。

林明進混充口罩被發現後，嘴上說「以國家隊為恥」，但檢方發現，今年6、7月，因口罩重要原料熔噴布，已由工業局管制讓「國家隊」優先取得，製成台灣醫療用口罩，林取得原料後，自製生產的口罩以5元賣給民眾，兩頭賺取暴利。

另外，林明進新北市八里的工廠1、2樓登記為加利科技，3樓是未經許可製造醫療口罩的特建企業，檢察官發現，林明進以加利科技的3張的許可，讓特建企業生產兒童醫用口罩，藉著政府贈送的一條產線生產，製成後再由2樓的加利科技出貨。

林明進9月初遭檢察官諭令350萬交保，對著媒體說，員工加班生產很辛苦，卻忽略自己大賺價差，自己借10萬元處理民眾退、換貨。檢察官在公司保險箱查扣800多萬現金，另外林明進的銀行帳戶還有900多萬，都是利用國家隊的名義取得熔噴布後，所製成的口罩對外銷售得來，不法所得3407萬餘元，均一併向法院聲請沒收。

(中時 )