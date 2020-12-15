高麗菜最常見的作法就是清炒跟煮火鍋，一名網友因為家裡太多高麗菜，天天吃炒高麗菜已經膩了，上網發問到底還有什麼高麗菜料理可嘗試，釣出許多老饕分享自己的不敗料理法，一吃愛上。

這名網友昨天在PTT表示自己是自耕農，11月初開始分三梯次種雪翠高麗菜，現在第一批已經結球，預計1月中收成，但讓他困擾的是家裡高麗菜就只有清炒，或做成韓式高麗泡菜，玩不出別的花樣很困擾，問網友「還有哪些高麗菜料理作法嗎？」

對此，老饕們紛紛推薦，高麗菜拿來做台式泡菜、高麗菜捲、高麗菜水餃、高麗菜滷，煮成菜尾湯、大骨高麗菜煮湯，都非常甜又好吃，還可以像韓國人一樣梗挖掉整顆蒸熟，一片一片夾下來沾醬吃，「培根+奶油+高麗菜=絕配」、「高麗菜捲，包成肉捲讚」、「高麗菜捲、水餃、台式泡菜都很好吃！」、「放滷汁裡滷」、「高麗菜封超級無敵爆好吃」。

還有人推薦做成高麗菜炒飯、高麗菜乾、腐乳高麗菜，「炒飯阿，自己炒的肉菜跟飯的比例可以到1：1好爽」、「做成炊飯，超香大推」、「臘腸、香腸、培根炒一炒味道都蠻搭的」、「曬高麗菜乾再炒」、「腐乳高麗菜真的好吃」、「煮梅子雞加大量高麗菜，很下飯」。

(中時新聞網)