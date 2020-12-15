中國人民銀行15日公布，開展人民幣（下同）9,500億元中期借貸便利（MLF）操作，期限一年，利率連續第8個月持平於2.95％。該操作規模遠超本月6,000億元的MLF到期量，並創有記錄以來新高。

人行表示，為維護銀行體系流動性合理充裕，15日開展9,500億元MLF操作和100億元7天期逆回購（附賣回）操作，以充分滿足金融機構需求。據此計算，公開市場單日淨投放9,000億元。

路透統計，本周公開市場共有1,500億元逆回購到期，其中15日到期量為600億元；此外，12月7日和16日分別有3,000億元MLF到期，共6,000億元。人行此前已預告，將於15日進行一次MLF操作，具體操作金額將根據市場需求等情況確定。

中新網報導，中信建投研報指出，資金面方面，考慮到11月30日人行MLF投放釋放維穩意圖，短期內資金面顯著收緊的可能性較低。預期資金面預計仍保持緊平衡狀態，不會過度收緊，也不會過分充裕。

(工商 )