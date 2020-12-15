大陸國家統計局15日公布最新統計，11月份規模以上工業增加值年增率7％，較10月份加快0.1個百分點，增速創2019年3月以來新高，符合市場預期的7％。從累計來看，1～11月份規模以上工業增加值年增2.3％。

分三大門類看，11月份，採礦業增加值年增長2％，增速較10月份放緩1.5個百分點；製造業增長7.7％，加快0.2個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.4％，加快1.4個百分點。

分經濟類型看，11月份，國有控股企業增加值年增長5.9％；股份制企業增長6.8％，外商及港澳台商投資企業增長8.3％；私營企業增長6.8％。

分行業看，11月份，41個大類行業中有34個行業增加值保持年增增長（10月為34個）。其中，新能源汽車產量繼續高速增長。11月汽車278.3萬輛，增長8.1％；其中，新能源汽車20.7萬輛，增長99％。

(工商 )