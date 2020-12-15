英國立法規範臉書等科技平台 最高開罰營收的10％ 11:202020/12/15 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據英國政府15日（周二）提出的法案，臉書（Facebook）、推特（Twitter）、抖音（TikTok）等科技平台若無法移除和限制非法內容散布，就將面臨最高營收10％的罰款。 英國政府指出，科技業者必須提出更多措施保護孩童免於接收到誘騙、霸凌、色情內容，以確保孩童的網路安全。 英國數位大臣Oliver Dowden表示，「我們正進入科技有責任保護孩童的新紀元，藉此恢復對該產業的信任，同時也保障言論自由。」 專家傳真－實價登錄改革還可再進化 渣打、星展 搶先進軍數位資產 (工商 ) #孩童 #英國 #臉書 #科技平台 #英國政府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融》金管會鬆綁認定標準 助延攬外國金融專才 09:432020/12/15 財經 匯率期貨趨勢專欄－美元指數空頭排列 仍有探底可能 04:102020/12/15 證券．權證 《國際社會》義大利死亡數超英 政府考慮收緊管制 11:422020/12/15 財經 MAYO執行長簡士評：新HR雲端化 邁向普惠金融起點 04:102020/12/15 金融．稅務 消保處抽查18家觀光漁港餐廳生魚片 近8成不合格 11:172020/12/15 生活 網管法再度闖關 YT、FB都不放過 宅神揭NCC真正野心 08:242020/12/15 政治 網企遭緊盯 虎牙、鬥魚合併蒙陰影 04:102020/12/15 全球財經 攻數位轉型 遠銀HR生態圈助陣 04:102020/12/15 金融．稅務 南台灣驚現「哥吉拉」 網友路過被嚇壞 09:412020/12/15 生活 資料中心商機成長 四強爭霸 04:102020/12/15 證券．權證 67員工年前失業 高雄知名連鎖咖啡廳倒閉 網友想起蘇貞昌名言 08:432020/12/15 政治 財經熱門新聞 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 雙王世紀同框 曹興誠主動握手張忠謀 上演大和解 - 要聞 貿易抗陸唯一武器不敢用 名嘴：澳洲應接受雙邊是不對稱關係 - 財經 玩真的！第三波打炒房工具 浮出檯面 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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