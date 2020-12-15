根據英國政府15日（周二）提出的法案，臉書（Facebook）、推特（Twitter）、抖音（TikTok）等科技平台若無法移除和限制非法內容散布，就將面臨最高營收10％的罰款。

英國政府指出，科技業者必須提出更多措施保護孩童免於接收到誘騙、霸凌、色情內容，以確保孩童的網路安全。

英國數位大臣Oliver Dowden表示，「我們正進入科技有責任保護孩童的新紀元，藉此恢復對該產業的信任，同時也保障言論自由。」

(工商 )