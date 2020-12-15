周姓男子日前在IG發現正妹照片，即私訊正妹搭訕，不料正妹不理他，竟惱羞成怒，發文嗆她「我群組有500人，幹找你」、「小心一點」，甚至在自己的IG散布正妹照片，PO文「這女生很好搞」、「喜歡在網路將身體給男生看」，台北地檢署依恐嚇、加重誹謗罪嫌起訴周男。

起訴指出，今年6月15日下午，周男在住處上網，在IG上看到陳姓正妹張貼的照片，即私訊與陳女搭訕，因遭陳女嚴詞回絕，而心生不滿，發文嗆她「我的群組最少有500人，你有多少，我幹找你」、「那你這幾天小心一點」。

周男雖發嗆文，但仍感覺不爽，不久就在自己的IG限時動態網頁上，轉貼陳女個人照片截圖，並發文「大家喜歡這個女生，很喜歡跟人家聊天，很喜歡在網路將身體給男生看，假如你願意多找一點錢，可能約出去沒問題，這邊男生要有耐心，這個女生很好搞，祝大家加油」。

陳女看到周男貼文後，憤而報警提告。北檢認 為周男涉犯《刑法》恐嚇危害安全、加重誹謗2罪，依法起訴。

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(中時 )