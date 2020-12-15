台股今天盤中賣單急殺，指數翻黑下跌百點，失守14200點大關及10日線約14195點，航運類股成為撐盤焦點；受到iPhone 12需求放緩及緯創印度廠暴動影響，蘋概股走勢疲弱。

台股今天最低下探14107.96點、下跌103點，跌破10日線約14195點；至10時42分左右，加權指數來到14149.79點、下跌61.26點，跌幅0.43%，成交值約新台幣1489.98億元。

電子股賣壓相對較重，權值股鴻海跌0.91%，來到86.9元；台積電跌0.2%，報507元；大立光在平盤附近震盪，上漲0.15%，來到3270元。

iPhone代工廠緯創印度廠暴動，初估損失金額約新台幣1億元至2億元，今天盤中股價跌2.74%，來到30.2元；其他蘋果代工廠廣達、和碩受到拖累，股價下跌超過2%。

航運股華航表現強勢，盤中亮燈漲停達12.1元、創波段新高，但未鎖死，漲幅收斂至8%左右，成交量高達28萬張。陽明上漲3.65%，來到15.6元，成交量超過18萬張。

亞洲投顧分析師蘇建豐表示，大盤上週五回測10日線，近期可能在上週五高點14350點與低點14100點之間震盪。由於美股進入整理，台股格局也可能偏向整理，操作上建議不要追高。（編輯：黃國倫）1091215

(中央社)