歲末迎接新年，市議員邱素貞推出A3大小的「年曆」，由於1年365天日期全部呈現一張紙上，一目暸然，方便查詢與安排行程，成為搶手夯品。有需要的民眾，可以前往南區正義街236號免費索取，送完為止。

「還有明年的日曆、月曆嗎？」每逢歲末之際，市議員邱素貞服務處常接獲民眾的詢問不斷。2020年將結束，迎接2021年到來，應景的日曆、月曆，以及寫有「大家恭喜」春聯等實用性物品成為家戶搶手貨。

有別於傳統日曆、月曆，需要每天與每月翻閱，腦筋動得快的市議員邱素貞，將一年365天，全部印在一張A3大小的紙張上，全都露的「年曆」，列出一年12個月，每月的日期，讓人一目暸然，方便查詢與行程安排規劃，成為夯品。

邱素貞表示，一張「年曆」中，列印出1年365天，國曆與農曆日期相對照，以及星期假日一目瞭然，具便利與實用性，每年推出都頗受歡迎。她與南區國光里長陳雅惠共印製一萬張A3大小的2021「年曆」免費發送。有需要的民眾，可以前往南區正義街236號免費索取，送完為止。

為方便民眾索取攜帶，邱素貞、陳雅惠非常貼心，結合國光里10多位愛心媽媽，將「年曆」與春聯「捲」在一起，祝福每位民眾家戶新年圓圓滿滿。

邱素貞指出，明年的「年曆」上除有中華民國110年、辛丑年、西元2021對照外，也有生肖屬牛標示，方便辨別，以及邱素貞議員服務團隊的地址與電話，一旦民眾需要服務時，只要一通電話，就可尋求解決，貼心又便民。

現年91歲的愛心媽媽陳連娥說，「年曆」方便她可以將農曆初1、15日子圈起來，提醒記得拜拜，非常實用，她每年都會拿回家張貼起來，至今已有10幾年了，非常有意義。

(中時 )