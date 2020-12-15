星座專家唐綺陽上周曾預言最近大事件將頻繁發生，提醒大家注意人身安全，結果上周地震嚇壞眾人，本周又接連發生Google、YouTube當機，還有今早北捷板南線出包。本周唐綺陽直接點名多個關鍵時間點，要保持理性思考，才可以逢凶化吉。

唐綺陽於粉絲團「唐綺陽占星幫」分享12/14～12/20星座運勢，提到本周有很多大行星移動，土木星移動會帶來個人認知、生涯、社會的改變，每個人將會面對不同的生涯切換的交界點，可能是婚姻變化、事業轉折或生死課題，尤其在幾個關鍵日一定要特別注意，用理性幫助思考，把危機變成轉機。

唐綺陽表示，本周三（16日）金星率先移動，接著是周四（17日）土星、周六（19日）木星，下周一（21日）是水星和太陽，是轉折很多的一周。周一、二金星在天蠍衝刺，富豪、理財、死亡、揭密、天蠍話題充滿，在金融和投資領域會有大動靜，周三金星進射手，高等教育、學歷、文化事業、航空輪船高鐵等大型交通，是金星要引導我們重視之處。

唐綺陽提醒土、木星進水瓶，土星12/17移動，木星12/19移動，將展開水瓶時代，水瓶的人、團隊、圈子發生各種碰撞或融合，如何溝通是這段時間的課題，事情的成敗可說是取決於「表達能力」。

唐綺陽表示，本周可能有社會動盪，意見領袖、社群組織、政黨團體都會動作頻頻，公開發言一定要小心言論。本周也是太陽、水星在射手衝刺，下周一是冬至大節氣，大家要注意健康，此外航空、輪船、大型交通或交通事故多，相關領域都要特別注意，做好自我保護，即可化解危機。

(中時新聞網)