華航全新引進777F雙引擎全貨機，而華航飛機新塗裝也因此曝光，CARGO字樣的C包藏著台灣地圖。然而民進黨立委王定宇對於這樣的塗裝並不滿意，認為「該彰顯的太含蓄，該低調的一樣在」，他去網路、民間、茶桌仔聽到的，都對於這樣的設計不能接受。

王定宇今天質詢行政院長蘇貞昌，對於華航在沒改名的情況下，至少在飛機外觀塗裝上，要做到識別標誌的區別，要區別跟對岸的差異，華航的外觀塗裝應該要更凸顯「台灣」，跟中華人民共和國有所區別。

王定宇認為，華航貨機的新塗裝，只有一個LOGO中間有台灣的形狀，台灣地圖包在「C」裡面，然而外國人不一定看得懂地圖，不足以辨別是台灣的飛機，而尾翼上China Airline還是在，「該彰顯的太含蓄，該低調的一樣在」，他去網路、民間、茶桌仔聽到的，都對於這樣的設計不能接受。

蘇貞昌強調，他之前來立院報告，就強調，原則上就是「要飛得出去，看得見」，台灣能夠完整被看見是最好，但如果飛不出去也是白費，因此要飛得出去看得見。蘇指出，現在這是貨機，之後還有客機，未來應該可以看到，請國人知道，蔡政府很認真一步一步向前走，但是要走得穩。

(中時 )