美國國會周一同時推動全面性的聯邦政府支出法案與新紓困措施，盼雙重任務能同時達陣，暨達成一項大規模的政府支出協議，避免政府重演關門戲碼，亦為受到疫情重創的國家提供新一輪援助。

兩黨領導人似乎對4月以來首次推出新冠紓困法案的前景感到樂觀，而一個由兩黨議員組成的團體亦提出9080億美元的紓困方案。新一輪援助措施可能附加在重要的聯邦支出法案中，該法案必須在周五前通過，以避免聯邦政府因經費用罄而關門。

美國眾議院議長佩洛西發言人哈米爾表示，佩洛西與財政部長穆努欽周一討論了政府支出法案與新一輪新冠援助措施。佩洛西重申民主黨對共和黨主張提供企業新冠肺炎訴訟之免責保護的擔憂，並表示支出法案中其餘懸而未決的事項可以輕鬆解決。

參議院撥款委員會主席Richard Shelby表示，政府支出法案最快可能周二提出，他希望該法案納入了新冠援助措施。參議院多數黨領袖麥康諾表示，共和黨準備好就新冠肺炎疫情通過一些東西，並呼籲民主黨也這麼做。他表示：「未來幾天將實現兩個成果中的其中一個」。

(時報資訊)