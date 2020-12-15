受紐約恐封城疑慮影響，美股四大指數漲跌參半，影響台股今早震盪走低，盤中再跌逾百點，但仍守住「萬四」標配。台股ETF中，今天富邦VIX（00677U）乘勢反彈，站回月線挑戰季線反壓。

美國紐約市長白思豪警告居民，若新增感染和住院人數繼續按當前速度上升，紐約將再次實施全面防疫封鎖，美股開高走低，金融與能源收低1.2%、3.5%，科技股收高0.4%；終場道瓊下跌184.82點(-0.62%)，S&P500下跌15.97點，Nasdaq上漲62.17點，費城半導體指數上漲32.17點。

美國新冠感染病例激增、各州採取限制措施已導致經濟復甦出現停滯的跡象，以及美國財政刺激前景不確定，Fed在2020年12月15-16日的下一次政策會議加大寬鬆或支持政策可能性上升。如果FOMC採取行動，預計可能購買更多長天期公債，壓低長債利率。

台股今早指標股台積電(2330)和聯電(2303)都呈漲多拉回整理，多頭轉向航運股。

(時報資訊)