51歲男星崔錦棠是前香港三項鐵人代表隊成員及教練，崔錦棠1996年退役後轉當體育主播，崔錦棠也因此打開知名度，並在2015年進戲劇圈當演員，不過崔錦棠因天生無右耳，擔心外貌影響工作，所以都留長髮遮掩，直到演古裝戲需要剃頭，他才公開自己耳朵的秘密。

運動員出身的崔錦棠，直到40多歲才轉職當演員，崔錦棠在喜劇《愛·回家之開心速遞》飾演「劉德華Andy」一角，讓觀眾留下深刻印象，不過當鏡頭有近距離特寫時，則會發現崔錦棠的右耳和一般人不太一樣。

運動員出身的崔錦棠仍維持運動習慣。（圖／取材自崔錦棠 Tony臉書）

崔錦棠近日現身香港電台《守下留情》訪問，崔錦棠表示，他出生就沒有右耳朵，小時候還因此被同學笑，於是崔錦棠就留頭髮遮住缺陷，同時，崔錦棠也坦言，他擔心耳朵的外貌會影響拍戲工作，因此他總是刻意留長髮。

直到崔錦棠在2018年接下古裝戲《天命》需要剃光頭，崔錦棠才不得不向劇組坦白，沒想到所有人都告訴他「沒問題，照剃」，也讓崔錦棠有勇氣剪掉長髮，終於以真面目示人。

這也是崔錦棠第一次「坦蕩蕩」見人，雖然起初讓他不適應、直呼很難受，加上崔錦棠看到網友留言，雖然沒有惡意，但仍讓他難免感到不舒服，所幸在崔錦棠解釋後，大家也都不再追問，而崔錦棠的真情流露，也獲得外界一片狂讚。

(中時新聞網)