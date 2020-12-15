響應公益活動，永慶房屋不遺餘力！國際傑人會中華民國總會於本月12日，在台北花博舞蝶館廣場舉辦「2020國際傑人會『傑人大愛』公益園遊會」，「社區好鄰居」永慶房屋也熱情應援，除了贊助70頂帳篷外，也在現場贈送卡通氣球、爆米花與小朋友互動，並提供民眾專業的房地產諮詢服務，為公益活動盡一份心力。

傑人會辦園遊會鼓勵民眾支持公益

今年因疫情衝擊各行各業，企業捐款金額和往年相比明顯變少了！因此，傑人會特別以公益園遊會的方式吸引民眾參與，希望幫助社會福利機構、急難家庭急需救助者度過寒冬。現場攤位有藝文創作、人氣伴手禮、DIY手工藝品、文創商品及塔羅占卜等特色攤位，並結合創世基金會、育成基金會、台北市康復之友協會，以及台灣原住民國際藝文產經交流協會等公益團體，共計70個攤位、超過6,000人次參與。

永慶房屋贊助70頂帳篷，協助「傑人大愛」公益園遊會圓滿落幕。(圖/永慶房屋提供)

國際傑人會總會長陳鋒仁(圖前右三)感謝永慶房屋投入公益活動。(圖/永慶房屋提供)

國際傑人會總會長陳鋒仁指出，疫情衝擊許多瀕臨貧窮邊緣的弱勢家庭，貧窮不只是社會正義的議題，更是國家經濟發展的漏洞及人力資源的浪費。陳鋒仁總會長除了謝謝擔任園遊會的志工團，以及踴躍捐款的社會大眾，也特別感謝善盡企業社會責任的永慶房屋，提供園遊會必備的帳篷資源及人力協助。

「傑人會」成立於1968年、由金扶東先生創辦、並於1994年在美國註冊成為「國際傑人會世界總會」，目前在全球已有57個分會。「傑人會」代表兩種意義，一方面希望有志人士藉此機會獲得更多創業、治事、立身處世的寶貴經驗、塑造自己成為社會領袖人才、然後以其成就和力量貢獻給社會、服務人群；另一方面，對社會各行業傑出表現人士給予精神或物質上的鼓勵，期許社會每一分子都有傑出的表現，進而帶動社會的繁榮與發展。

永慶團隊準備卡通氣球、爆米花與民眾互動。(圖/永慶房屋提供)

房仲第一品牌永慶房屋響應公益活動

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，永慶房屋身為房仲第一品牌，為展現企業取之於社會、用之於社會的回饋心意，長期提供帳棚出借服務，協助公益團體、校園及社區商圈舉辦各式活動，值得信賴、關心公益的形象已深獲社會大眾認同。

永慶房屋中山區店長陳願有說明，這次共有九家門市投入公益園遊會，永慶團隊除了提供房地產諮詢服務外，也向民眾宣導「實價登錄3.0」，也就是成交行情揭露到門牌號碼的重要性，提醒民眾小心、避免買賣屋時吃虧上當。陳願有說，感謝傑人會的邀請，期待未來繼續發揮永慶團隊力量，為這個社會帶來正面的能量。

(中時新聞網)